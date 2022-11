Niesamowity wyczyn Ukraińca. Zestrzelił cel oddalony o dziesiątki kilometrów

Do sieci trafiło nagranie, na którym żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy niszczy rosyjski pojazd opancerzony za pomocą naramiennej wyrzutni rakiet FGM-148 Javelin. Co ciekawe, cel oddalony był od Ukraińca o dziesiątki kilometrów, a i tak został trafiony, dzięki niezawodnym amerykańskim pociskom. Broń tego rodzaju jest niezwykle skuteczna, ponieważ system identyfikacji danego celu wykorzystuje podczerwień wraz z celownikiem dziennym i termowizorem. Dzięki temu, informacje o planowanym miejscu ataku zostają przekazane do pocisku, gdzie po odpaleniu cel obserwowany jest przez czujnik podczerwieni, przesyłający dane do urządzenia śledzącego, sterującego lotem pocisku i prowadzącego go w odpowiednie miejsce. Jak informuje producent, rakiety Javelin mają dwie głowice, dzięki czemu możliwe jest nawet zniszczenie czołgu chronionego pancerzem reaktywnym. Zadaniem pierwszej głowicy jest detonacja pancerza reaktywnego, a druga głowica zostaje zdetonowana z opóźnieniem, by mieć pewność, że pojazd będzie pozbawiony tego pancerza.