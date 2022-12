Niesamowite odkrycie w USA. Natknął się na zwierzęta z epoki dinozaurów

Niebywałe spotkanie podczas wycieczki po Stanach Zjednoczonych. Izraelczyk Adar Leibovitch wybrał się w podróż po USA. W trakcie eksploracji płytkich wód popularnej formacji skalnej, The Wave w stanie Arizona, dostrzegł tajemnicze stworzenia w wodzie. Nagranie z tego spotkania udostępniła agencja Reutera. Jak się okazało, dziwnie wyglądające skorupiaki to gatunek przekopnic z epoki dinozaurów, nazwanych Triops. Badacze określają je jako "większe krewetki". To gatunek sprzed 250 mln lat, który pochodzi z dawnego superkontynentu Gondwana. Dowodem ich wieku są ich liczne skamieniałości znalezione w liczących miliony lat skałach w Ameryce. - Ten gatunek traktuje się jak "żywe skamieniałości". Mogą one składać jaja, w których młode wykluwają się nawet do dziewięciu lat. To jedne z najstarszych stworzeń, które wciąż poruszają się wśród nas - przekazał w rozmowie z agencją Reutera podekscytowany autor nagrania.