Niesamowite odkrycie przy boisku piłkarskim. Ujawnili preinkaskie mumie

Niezwykła historia z Peru. Zespół archeologów znalazł pięć mumii preinkaskich na wzgórzu w dzielnicy Limy w pobliżu boiska drużyny piłkarskiej. Agencja AP udostępniła nagrania z wykopalisk. Przed kamerą Luis Takuda, który kieruje projektem badawczym "Huaca La Florida", powiedział, że " odnalezione mumie mają ok. 1000 lat". Peruwiańscy badacze uważają, że znaleziska należą do kultury preinkaskiej zwanej Ichma. Na nagraniu widać też zabytkowe artefakty, które były częścią rytuałów pogrzebowych. - To, co tu znaleźliśmy, to kilka kompletnych obiektów pogrzebowych. Znaleźliśmy również kompletne elementy ceramiczne. Byliśmy w stanie odzyskać też materiał tekstylny z wiązanek pogrzebowych" - wyjaśnił Takuda. Naukowcy twierdzą, że kultura Ichma powstała około 1100 r. n.e. i rozszerzyła się w dolinach dzisiejszej Limy, aż została włączona do imperium Inków pod koniec XV wieku. Według informacji AP, odnalezione szczątki należą do czterech nieletnich i jednego dorosłego. W najbliższych tygodniach prace przeniosą się do laboratorium, gdzie eksperci ustalą przyczynę śmierci tych ludzi.