Nierealne wartości nieruchomości w oświadczeniach majątkowych polityków

Gościem programu "Tłit" był jeden z liderów Partii Razem, poseł Adrian Zandberg. Polityk rozmawiał z Michałem Wróblewskim o oświadczeniach majątkowych polityków i wycenach nieruchomości, które się w nich pojawiają. Prowadzący nawiązał do wyceny domu posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, a także polityka PiS Stanisława Gogacza. - Senator Gogacz wycenił swój dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na 115 tys. złotych. Nie wiem gdzie trzeba mieszkać, by ta wycena była realna - stwierdził Michał Wróblewski. - Problem polega na tym, że nie ma mechanizmu kontroli, czy te wartości są zgodne z realiami i wszystko pozostaje w gestii posłów. Ja przyznaję, że zaktualizowałem wartość swojego mieszkania, ale wydaje mi się, że nie jest to w żaden sposób kontrolowane - przyznał Adrian Zandberg.

