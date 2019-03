Nieprzyzwoite żarty Jakuba Stefaniaka. "Nie wypada"

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Dniu Sołtysa. Jego wizyty w Łowiczu nie omieszkał skomentować rzecznik PSL, czyli ugrupowania, którego głównym elektoratem są rolnicy. Jednak zdaniem części internautów Jakub Stefaniak mocno przesadził.

A Stefaniak swoją myśl kontynuował w odpowiedziach do internautów. "Przed tymi młodymi wykształconymi z PSL cały PiS trzęsie portkami" - dodał rzecznik PSL, na co jeden z internautów zareagował słowami: "Teraz to ja trzęsę brzuchem ze śmiechu... I zahaczam o próg wyborczy, do którego próbuje podskoczyć PSL". Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego nie pozostawił tego komentarza bez odpowiedzi, "Niech pan tak nie trzęsie tym brzuchem, bo jeszcze Mateusz pana zechce wydoić jak tę krowę, co dziś o niej opowiadał" - podkreślił.