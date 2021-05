Niepokojący sondaż. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zmartwiony

Spada zaufanie Polaków do UE. Tylko 50 proc. z nas ufa Unii, podczas gdy aż 38 proc. deklaruje wobec niej nieufność - wynika z badania opinii publicznej Eurobarometr prowadzonego na zlecenie KE. Co na to wiceszef MSZ Paweł Jabłoński? - Trochę mnie martwią takie wyniki, bo uważam, że projekt integracji jest projektem głęboko słusznym, projektem, z którego Polska bardzo dużo korzysta, choć oczywiście też mam do tego projektu swoje zastrzeżenia, jak on w praktyce funkcjonuje - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Dlatego jak mówię, że mnie to martwi, to nie do końca mnie to dziwi. Bo rzeczywiście UE wymaga bardzo poważnych zmian, bardzo poważnej dyskusji, w którym kierunku powinna się reformować - wyjaśnił Jabłoński. Jak podkreślił, "są - niestety - coraz silniejsze tendencje do centralizacji, tworzenia czegoś na kształt 'superpaństwa'". - Stąd bardzo ważny jest głos tych państw europejskich, które się na to nie zgadzają - podsumował wiceminister.

