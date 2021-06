Niepokojący sondaż IBRiS. Reakcja Piotra Zgorzelskiego

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Interii przez IBRiS. Na obóz Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 40,3 proc. pytanych. Na drugim miejscu znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni (22,9 proc.), a na trzecim Koalicja Obywatelska (15,9 proc.). Czwarte miejsce - z poparciem na poziomie 9,4 proc. - zajęłaby Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem). Dwa punkty procentowe mniej uzyskałaby Konfederacja, na którą chce głosować 7,3 proc. ankietowanych. PSL nie przekroczyłoby 5-proc. progu wyborczego, uzyskując zaledwie 4,4 proc. Co na to wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski? - Nie przejmuję się kompletnie. Uważam, że ekscytowanie się sondażami na 2 lata przed wyborami to jest zajęcie dla hobbystów i emerytów. Na 2 lata przed wyborami trzeba nie przejmować się sondażami, tylko starać się doprowadzić do sytuacji, żeby być gotowym na wybory - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

