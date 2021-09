Niepokojący sondaż dla Tuska. Jarosław Gowin komentuje

Czy "efekt Tuska" minął? Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość (36,4 proc., wzrost o 2,2 pkt.). Fotel wicelidera utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 22,3 proc. wyborców, co oznacza spadek o 5,3 pkt. proc. względem wyniku z sierpnia - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Co na to szef Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin? - Nie dziwią mnie takie wyniki badań. PiS ma w tej chwili ogromny impuls podwyższający notowania tej partii, mam na myśli sytuacją na naszej wschodniej granicy. Pod tym względem PiS jest niewątpliwie wiarygodny. Natomiast wiarygodność partii opozycyjnych, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, została nadszarpnięta przez zachowania posła Sterczewskiego, posłanki Jachiry i kilku innych - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - PO nie dała Polakom dostatecznego przekonania, że w sprawie bezpieczeństwa polskich granic potrafi być skuteczna. Stąd wyraźna korekta wypowiedzi samego Donalda Tuska - podkreślił Gowin.