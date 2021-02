Niepokojący sondaż dla PiS. Adam Bielan tłumaczy

PiS w najnowszym sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski prowadzi (33,5 proc.), ale nie uzyskuje większości zdolnej do rządzenia (196 mandatów). Badanie komentował w programie "Tłit" europoseł PiS Adam Bielan. - To nic nadzwyczajnego, że mniej więcej w połowie kadencji ugrupowanie, które rządzi, ma zadyszkę. Szczególnie w sytuacji, gdy mamy wiele restrykcji, które powodują olbrzymie problemy gospodarcze, społeczne, wielu ludzi jest sfrustrowanych - przekonywał. Bielan podkreślił, że "nastroje społeczne w Polsce są niedobre", co "odbija na notowaniach partii, która rządzi". - Nawet jeśli to nie my odpowiadamy za pandemię i nawet jeśli restrykcje w Polsce na tle innych krajów europejskich są łagodniejsze, to jednak ta społeczna frustracja i to pogorszenie nastrojów odbija się na naszych notowaniach - tłumaczył. - Ale jestem przekonany, że tak, jak w poprzedniej kadencji, kiedy notowania w 2016/17 roku były nienajlepsze, uda nam się odzyskać zaufanie Polaków i wygrać kolejne wybory - podsumował Bielan.

