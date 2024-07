Niepokojące prognozy we Francji. "Nadchodzący chaos"

Wybory we Francji. "Długotrwałe zamieszanie"

"Le Figaro" przewiduje, że decyzja Macrona o przyspieszeniu wyborów spowoduje długotrwałe zamieszanie. "Zgromadzenie Narodowe będzie jeszcze trudniejsze do zarządzania niż dotychczas. Macron stracił większość względną. Zmuszony do poszukiwania koalicji, uniknął próby kohabitacji z Jordanem Bardellą, liderem skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, tylko po to, by teraz musieć stawić czoła próbie współpracy z blokiem lewicowym, w którym dominuje grupa Jean-Luca Melenchona, reprezentująca skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną" - ocenia "Le Figaro".