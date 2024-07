Sensacja we Francji. Polscy politycy komentują wyniki wyborów

II tura wyborów we Francji. Są wyniki exit poll

Według exit poll sondażowni Elabe dla stacji bfm.tv wybory wygrał lewicowy Nowy Front Ludowy, zdobywając od 175 do 205 deputowanych. Wielki zwycięzca pierwszej rundy, Zjednoczenie Narodowe ostatecznie znalazł się na trzeciej pozycji, zdobywając 115 do 150 mandatów. Centrowe partie zgromadzone wokół Macrona, znalazły się na drugim miejscu i mogą liczyć na od 150 do 175 mandatów.