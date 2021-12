Niepokojące doniesienia ws. Giertycha i Wrzosek. "Kamiński powien ustąpić ze stanowiska"

Agencja Associated Press ujawniła, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek padli ofiarą inwigilacji przy pomocy oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Doniesienia komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski płk Grzegorz Małecki - były szef Agencji Wywiadu. W jego ocenie "tego rodzaju instrumenty szpiegowskie stosowane w Polsce w stosunku do obywateli to ewidentne nadużycie władzy". - Jeśli się potwierdzi, że tego rodzaju praktyki miały miejsce, to trzeba powiedzieć o łamaniu prawa - nie wiem, czy przez rząd, ale na pewno przez instytucje, które temu rządowi podlegają - podkreślił. - Odpowiedzialność karna w stosunku do funkcjonariuszy publicznych, którzy tego rodzaju działania podejmują, jest kwestią niebudzącą wątpliwości - oznajmił Małecki. Pytany, czy minister Mariusz Kamiński powinien podać się do dymisji, stwierdził, że Kamiński powinien ustąpić ze stanowiska, a decyzję o dymisji powinien podjąć premier. - Tego rodzaju informacja obciąża nasze państwo w sposób nieprawdopodobny. Rząd powinien wyjaśnić ustami premiera, jak rzeczywistość ma się do tych enuncjacji, które pojawiają się w prasie. Tego nie można przemilczeć. Premier powinien się z tej sprawy rozliczyć, powinien się ustosunkować do tego. Zbywanie milczeniem tak poważnych zarzutów jest bardzo niepokojące - powiedział Małecki.