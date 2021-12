Niepokojące doniesienia ws. Giertycha i Wrzosek. "Cały rząd do dymisji"

Agencja Associated Press ujawniła, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek padli ofiarą inwigilacji przy pomocy oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. - Fakt , że to był jeszcze czas kampanii wyborczej, przecież 2019 rok to jest rok wyborów wskazuje na to, że bardzo mocno są uzasadnione podejrzenia, że PiS zrobi wszystko, żeby władze zdobyć i władze utrzymać - mówiła w programie "Newsroom" WP Izabela Leszczyna. Pytana kto powinien ponieść odpowiedzialność, gdyby doniesienia agencji AP okazały się prawdziwe, posłanka PO wymieniła prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. - Dymisja powinna być pierwszym krokiem. Cały ten rząd powinien się podać do dymisji - dodała przypominając, że to nie jedyne kontrowersyjne działanie, którego miała podejmować obecna władza. Według Leszczyny, za sprawę inwigilowania Romana Giertycha i Ewy Wrzosek wskazane osoby powinny ponieść też odpowiedzialność karną - Wciąż nie chcemy dopuścić do głosu myśli, że naprawdę żyjemy w państwie, które przestało być demokratyczne, w państwie, w którym władza jest autorytarna i wykorzystuje niedopuszczane prawem środki - mówiła.