Niepokojące doniesienia o partii Jarosława Kaczyńskiego. "Takiego chaosu w PiS jeszcze nie było"

Czarne chmury zebrały się nad premierem Mateuszem Morawieckim - donosi "Newsweek". Powód? Działania za plecami Jarosława Kaczyńskiego i ich niepożądane efekty. Co więcej, ze sporym chaosem zmagać się ma cała partia. A prezesa PiS w garści ma jeden z ministrów.

Konferencja bliskowschodnia w Warszawie, afera KNF, zatrzymanie byłego rzecznika MON Bartłomieja M., a później także byłego prezesa PKP Cargo, tzw. taśmy Kaczyńskiego i włączenie do rządu Adama Andruszkiewicza - to wszystko, jak podaje "Newsweek", sprawiło, że "w PiS zapanował największy chaos w historii partii".

- Co chwilę wybuchają afery, z których coraz trudniej wytłumaczyć się wyborcom - powiedziała gazecie osoba z władz PiS. Jak informuje tygodnik, temat taśm ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą", ciąży prezesowi PiS. - Jarosław nie wie, co jeszcze jest na nagraniach, i to poczucie niepewności go rozwala. Musimy jak najszybciej to przeciąć - stwierdził bliski współpracownik Kaczyńskiego.