Niespodziewana scena przed konferencją. Michał Kołodziejczak musiał zmierzyć się z emerytką

Rolnicy w całej Polsce wyjechali na ulice. Ich traktory dotarły do miast. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę mieszkańców większych aglomeracji na swoje problemy. Podkreślali, że drożyzna zabija polskie rolnictwo. Wysokie ceny żywności nie przekładają się na korzyści dla rolników. Za blokadami stała AgroUnia. Jej lider Michał Kołodziejczak w samym centrum Łodzi zorganizował konferencję prasową, na której podsumował całą akcję i zapowiedział, że jeśli rządzący nie posłuchają rolników, to już wkrótce cała Warszawa będzie zablokowana. Tuż przed jego wystąpieniem do Kołodziejczaka podeszła emerytka. Ze łzami w oczach powiedziała, co leży jej na sercu. Więcej w materiale wideo.