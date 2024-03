"Niepiśmienne". B. radca ambasady zeznaje, kto miał dostać wizę do Polski

Rozpoczynając przesłuchanie szef komisji Michał Szczerba poinformował o mailu z końca września 2022 r., który wysłał do ówczesnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka Lech Kołakowski. Przekazał w nim prośbę firmy Carmain sp. z o.o. o przyspieszenie otrzymania wiz dla 39 osób z krajów afrykańskich, plus dwojga dzieci jednej z kobiet. Mail został przesłany do departamentu konsularnego MSZ, a potem do Macieja Kowalskiego.