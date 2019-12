Niepełnosprawny jechał czołgiem z kartonu. Jest postępowanie prokuratury

Leszek Piątkowski w rocznicę katastrofy smoleńskiej jeździł tekturowym czołgiem za żołnierzami pełniącymi wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie po zawiadomieniu MON.

Chodzi o znieważenie żołnierzy Wojska Polskiego za co grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. - Postępowanie jest na etapie czynności sprawdzających – precyzuje prof. Łapczyński. Oznacza to, że śledczy sprawdzają fakty podane w zawiadomieniu. Mają na to maksymalnie 30 dni. Po tym okresie muszą wydać postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa.