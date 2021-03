Nieoficjalnie: przełom w narodowym programie szczepień. Wszyscy Polacy będą mogli się rejestrować

Kwalifikować pacjentów na szczepienia będą już nie tylko lekarze, ale także ratownicy medyczni czy farmaceuci. Między innymi taką zmianę w programie szczepień ogłoszą we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

Zniknąć mają także zapisy o I, II i III etapie szczepień - zapowiadał to już w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Wirtualną Polską i "DGP" sam pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień. Jak mówił nam minister Dworczyk: - Rejestracja zostałaby włączona dla wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem .

I tak ma się stać. Potwierdzają to dziś rządowe źródła.

- Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny, a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. To wszystko jest konsekwencją tego, że od II kwartału do Polski będzie przyjeżdżało - przynajmniej zgodnie z deklaracjami producentów - o wiele więcej szczepionek - zapowiedział we wtorek rano sam Michał Dworczyk.