Nieoficjalnie: prezydent Duda spotka się z Pawłowską ws. objęcia mandatu w Sejmie

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Monika Pawłowska na spotkaniu nie będzie mogła liczyć na przychylność ze strony prezydenta Polski. - Prezydent powtórzy to, co mówił w ubiegłym tygodniu. To pogarszanie sytuacji i wywoływanie jeszcze większego chaosu. Zdaniem prezydenta, Mariusz Kamiński nadal jest posłem. A Monika Pawłowska powinna ze swoimi decyzjami poczekać na wyjaśnienie sprawy do końca - mówi nam współpracownik Andrzeja Dudy.