Nieoficjalnie: PiS znów kombinuje ws. nocnych głosowań. Tym razem chodzi o Annę Zalewską

PiS planuje kolejną nocną serię głosowań - wynika z nieoficjalnych doniesień portalu 300polityka.pl. Sejm ma się zająć m.in. wnioskiem o odwołanie szefowej MEN Anny Zalewskiej.



Jak przekonywał, "to Zalewska odpowiedzialna jest za chaos w oświacie, za strajk nauczycieli, za niedogodności dla dzieci i rodziców". - Dlatego składamy wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN. Jej nie należy się dziś Bruksela, jej należy się spakowanie tornistra i przejście do oślej ławki. Żeby mogła patrzeć na to, co zniszczyła w polskiej oświacie - mówił Neumann.