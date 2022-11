PE uzna Rosję "za państwo sponsorujące terroryzm"

Według RMF FM w dokumencie ma znaleźć się odniesienie do tragedii w Przewodowie. - Będzie odniesienie do Przewodowa. Zapis jest ogólny i na pewno się utrzyma. Będzie on wskazywał na winę rosyjską niezależnie od źródła, gdyż zmasowane ataki spowodowały ten wybuch - potwierdziła w rozmowie ze stacją Anna Fotyga.