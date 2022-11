"Słowa Zełenskiego były przedwczesne". Wycofa się ze słów ws. eksplozji w Polsce?

- Być może jego zamiarem, było zwiększenie zaangażowania NATO, poprzez umieszczenie kopuły ochrony przeciwrakietowej nad częścią Ukrainy. Ale to tak nie działa, a przynosi odwrotny skutek. Jeśli chciał coś zyskać, to powinien zasygnalizować, że ukraińskie systemy są niewystarczające i starego typu, więc potrzebuje nowoczesnego sprzętu. Po to, żeby nie zdarzały się takie przypadki, do których doszło we wtorkowe popołudnie - twierdzi nasza rozmówczyni.