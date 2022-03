Nieoczekiwany zwrot w polityce UE wobec uchodźców. "Reakcja właściwa i oparta na współpracy"

Socjaldemokratyczna minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser nie ma gotowej odpowiedzi, ale ma pewne przypuszczenie. – Jedyne wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy, to fakt, że wojna jest już bardzo blisko. Prowadzona jest w środku Europy. Jest po prostu inne poczucie zagrożenia, gdy widzi się, co się dzieje.