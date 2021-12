Nieoczekiwany efekt COVID-19. Polacy proszą się o problemy z psami

Co robić, by uniknąć kłopotów z czworonogiem? Przede wszystkim decyzja o zakupie lub przygarnięciu psa powinna być dobrze przemyślana. Samo wyprowadzanie zwierzęcia celem załatwienia potrzeb fizjologicznych w większości przypadków nie wystarcza, by rozładować popędy. Jeśli jesteśmy pewni, że mamy wystarczająco dużo czasu i motywacji, by posiadać czworonoga, warto dobrać odpowiednią rasę pod swój styl życia i upodobania tak, by nikt na tej fuzji nie ucierpiał.