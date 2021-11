Przywiązał psa do samochodu. Były senator PiS stanął przed sądem

Były senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Bonkowski stanął w poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie. Prokuratura oskarża go o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W kwietniu do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Bonkowski ciągnie zwierzę przywiązane sznurem do samochodu.