"Nieobliczalny". Ekspert o tym, co może zrobić Putin

Wojna w Ukrainie nie przyniosła do tej pory realizacji planów Putina. Oskarżenia Rosji wobec Kijowa ws. broni chemicznej i biologicznej analitycy odbierają jako przygotowanie do wykorzystania jej w rzeczywistości przez Moskwę w Ukrainie. - Patrząc na sylwetkę psychologiczną Władimira Putina, możemy spodziewać się różnych działań - powiedział w programie specjalnym WP Andrzej Mroczek, ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas. - Ten człowiek jest i był nieobliczany - mówił, dodając, że skutki działań rosyjskiego dyktatora mogą być odczuwalne dużo dalej niż tylko w Ukrainie. - Potencjalne ataki terrorystyczne o charakterze dywersyjnym, inspirowane przez Rosję, mogą być przeprowadzane nie tylko z użyciem środków konwencjonalnych - ocenił Mroczek. - O broni atomowej nie chciałbym mówić, bo to by skutkowało zagładą naszej cywilizacji - zaznaczył rozmówca Patrycjusza Wyżgi.