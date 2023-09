Niemowlę zmarło w mieszkaniu. Jest decyzja w sprawie rodziców

Tragiczne wydarzenie miało miejsce w sobotę, kiedy to po godzinie 13 w jednym z mieszkań na osiedlu Widok w Kaliszu, pogotowie zostało wezwane do pięciomiesięcznego niemowlęcia, które zaczęło sinieć. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził niestety zgon dziecka. Na miejsce zdarzenia przybyli również policjanci, prokurator oraz lekarz medycyny sądowej. Kryminalni zakończyli pracę na miejscu dopiero po godzinie 19. Wówczas to policja wyprowadziła z mieszkania rodziców zmarłego niemowlęcia.