Tragedia w Kaliszu: znaleziono ciało 5-miesięcznego chłopczyka. Szukano matki

W sobotę ok. godziny 13 do jednego z mieszkań na os. Widok w Kaliszu zostało wezwane pogotowie ratunkowe do siniejącego, pięciomiesięcznego niemowlęcia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon dziecka. Przyjechali również policjanci, prokurator i lekarz medycyny sądowej.