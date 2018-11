Niemowlę wpadło do gara parującej galarety. Nie udało się go uratować

Poparzony chłopiec zmarł po kilku dniach w szpitalu. Teraz babcia i matka chłopca są pogrążone w żałobie, a prokuratura próbuje wyjaśnić, jak doszło do tragedii.



"Babcia chłopca ugotowała gar wieprzowej galarety, wyniosła go do przedpokoju i ustawiła na kamiennej podłodze, żeby wystygł. Mama Antosia była akurat w toalecie, roczny chłopczyk krążył między kuchnią a łazienką" – opisuje tragedię z Kartowic (woj. lubuskie) "Super Express". Chwilę później roczne dziecko miało wspiąć się na schodek, dotykając klamki od drzwi toalety zachwiać się i wpadło do gara parującej galarety.