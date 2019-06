Niemieckie reparacje wojenne: Berlin nie odpowiada na wezwanie Aten

Niemcy potwierdziły otrzymanie od Grecji formalnej prośby o rozpoczęcie rozmów o reparacjach wojennych. – Dla mnie to proste, zabrali, to muszą oddać – mówi WP Teofilos Vafidis, grecki biznesmen mieszkający w Polsce. Warszawa, która może zgłosić własne roszczenia, bacznie się temu przygląda.

- Ukradli tony złota. Masowo mordowali ludzi – podkreśla Vafidis. – To, co zrabowali, muszą oddać, a rodziny pomordowanych słusznie domagają się odszkodowań. Czy to takie trudne do zrozumienia? Wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej i takie same zasady muszą obowiązywać w obie strony. My spłacamy pożyczki i ponosimy odpowiedzialność za dekady niegospodarności naszych polityków, a Niemcy odpowiadają za to, co sami zrobili.