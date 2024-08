Niemieckie media: Sprzątanie po PiS nie takie łatwe

Jednak "w rzeczywistości polski rząd ma niewiele do pokazania poza dobrą wolą" – pisze "FAZ". Wszystkie zmiany, które wymagają ustawy, kończą się na niczym z powodu prezydenta Dudy. Dotyczy to m.in. przyjętej w lipcu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). "Dopóki ustawa ta nie wejdzie w życie, przepisy, które doprowadziły do serii wyroków europejskich sądów przeciwko Polsce, w których stwierdzono, że polskie sądy nie mają już niezależności wymaganej w państwie konstytucyjnym, pozostaną w mocy" – wyjaśnia autor.

W związku z tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar wstrzymał ogłaszanie konkursów na stanowiska sędziowskie do czasu wyboru nowej KRS. "Prowadzi to do stale rosnącej liczby nieobsadzonych wakatów, co oznacza, że postępowania trwają dłużej – ze szkodą dla obywateli" – pisze niemiecki dziennik.