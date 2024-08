Nielegalna migracja do Niemiec. Wzrost o jedną trzecią

Łącznie Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej odnotowała w 2023 roku około 380 200 przypadków nieuprawnionego przekroczenia granicy do Unii Europejskiej i strefy Schengen. To najwyższa liczba od 2016 roku.

Głównym celem z ponad 266 tys. nielegalnych wjazdów są Niemcy. Najwięcej osób nielegalnie przedostających się do Niemiec pochodziło z Syrii (ponad 54 tys.), Turcji (prawie 36 tys.) i Afganistanu (ok. 35 tys.). Wiele z nich korzystało z pomocy przemytników i byli na przykład przewożeni przez część drogi w furgonetkach. "Pod względem uniknięcia kontroli i ścigania grupy przemytnicze były bardziej skłonne do podejmowania ryzyka i bardziej bezwzględne wobec przemycanych osób, niezaangażowanych osób trzecich i pełniących służbę sił policyjnych" – pisze BKA w swoim raporcie.