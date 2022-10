Ostra zmiana kursu Polski? FAZ: jedna osoba "temperowała" retorykę Jarosława Kaczyńskiego

FAZ: Szymański temperował retorykę wobec UE. Nawet u Kaczyńskiego

FAZ dodaje, że Szymański był jednym z nielicznych ludzi PiS, publicznie wzywających swoich partyjnych kolegów do temperowania ich retoryki wobec Brukseli. "W ostrożnych słowach robił to nawet wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego". Jak czytamy, Szymański przyznawał, że za trudności w relacjach między Warszawą i UE odpowiadają także "blokady" po polskiej stronie co, zdaniem gazety, jest nietypowe dla obozu rządzącego.