Niemieckie media o Przewodowie: Polacy zachowali zimną krew

To, że po tragicznym wydarzeniu w Przewodowie nie doszło do eskalacji wojny, to - jak podnoszą media - zasługa ostrożności państw Sojuszu. Według "Frankfurter Allgemeine Zeitung" NATO musi szczególnie uważać, by Kreml nie pomylił jego rozwagi z brakiem zdecydowania. Moskwa musi wiedzieć, że Sojusz nie chce stać się stroną wojny w Ukrainie, ale będzie bronić każdego państwa członkowskiego.