Niemieckie media o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa: Europa w najlepszym wydaniu

"Szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii odważnie wsiadają do pociągu i jadą do oblężonego Kijowa. To znak serca i siły. To Europa w najlepszym wydaniu" - pisze niemiecki dziennik "Bild". Gazeta podkreśliła także obecność Jarosława Kaczyńskiego, który towarzyszył Mateuszowi Morawieckiemu.

"To znak serca i siły! Szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii odważnie wsiadają do pociągu i jadą do oblężonego Kijowa. To Europa w najlepszym wydaniu" - pisze niemiecki dziennik "Bild". Podobną odwagą wykazał się prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku, a teraz zgodnie z tą tradycją do Kijowa udaje się jego brat Jarosław - dodaje gazeta. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Źródło: East News