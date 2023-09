Niemieckie media: kanclerz "zemścił się" na PiS

Wybory wolne i sprawiedliwe?

Dziennik "Tagesspiegel", pisząc o wyborach w Polsce zastanawia się, czy będą one "wolne i sprawiedliwe", czy też będą "farsą". I nawiązując do afery wizowej, pyta: "Czy można sobie wyobrazić, że taki mega skandal pozostanie bez konsekwencji? A jeśli tak, to jak to możliwe?".