"Błazenada. Kabarecik". Chodzili wokół stołu w TVP z niemiecką flagą

"Decyzja Donalda Tuska o powrocie polityków KO do telewizji rządowej była wybitna. Do tej pory sączył się tam przekaz jednej partii, z cichymi pomrukami PSL i Lewicy. Teraz każdy program to kilkadziesiąt minut kłótni, dzięki której nie przebija się żaden spin. Zostały paski" - skomentował Cezary Paprzycki, politolog i dziennikarz.