Niemieckie Gepardy bronią ukraińskiego nieba. Bezradność armii Putina

Niemiecki sprzęt eliminuje rosyjskie pociski na froncie. Do sieci trafiło pierwsze nagranie niemieckiego samobieżnego działa przeciwlotniczego Flakpanzer Gepard w akcji. Wskutek ciągłych ataków rakietowych Kremla, Siły Powietrzne Ukrainy obstawiły cały kraj obroną przeciwlotniczą. W tym wypadku użyto Geparda do ochrony nieba na granicy obwodu ługańskiego i donieckiego. W pewnym momencie następuje uderzenie, które celnie trafia w rosyjską rakietę w powietrzu. Wówczas dochodzi do detonacji ładunku wybuchowego, a zaraz potem wrak pocisku spada na ziemię. Eksplozja była jednak potężna, co może wskazywać, że była to rakieta typu Cruise. Co ciekawe, Gepardy są skonstruowane w taki sposób, że układ opancerzenia wytrzyma nawet kilka uderzeń z powietrza, automatycznie ratując życie całej załogi. Do tego również zamontowane dwie armaty obok siebie sprawiają, że do wnętrza nie dostaną się żadne gazy prochowe, dość często stosowane przez Rosjan w bezpośrednich walkach na froncie.