Niemiecki prawnik: opór Polaków wobec PiS był zbyt słaby

Chociaż PiS nie zdobył większości konstytucyjnej, to nie cofnął się przed łamaniem konstytucji - uważa prawnik Dieter Grimm. Zdaniem byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Polacy za słabo opierali się temu procederowi.

Jak przypomniał, Fidesz na Węgrzech zdobył większość dwóch trzecich i może legalnie przeprowadzić zmiany. "Polska partia PiS nie uzyskała większości uprawniającej do zmian konstytucji, ale nie cofnęła się przed otwartym złamaniem konstytucji. Opór społeczeństwa nie był wystarczająco silny, by temu zapobiec" - powiedział Grimm w rozmowie z "Die Zeit".

UE bezradna wobec demontażu praworządności

Tłumienie krytyki sprzyja populistom

Niemiecki prawnik zarzucił partiom proeuropejskim, że zamiast podejść konstruktywnie do krytyki UE, traktowały wszystkich krytyków jak przeciwników Unii. Ta postawa doprowadziła do powstania partii populistycznych. Integracja europejska od dawna jest nie tylko projektem gospodarczym, ale także politycznym, choć obywatele nie mają szans na udział w procesach decyzyjnych.

Brzemienne w skutki orzeczenia TSUE

Zdaniem Grimma obecna dominacja neoliberalizmu jest wynikiem dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z lat 60. Jeden wyrok zobowiązał kraje do tworzenia wspólnego rynku, a równocześnie przyznał koncernom prawo do egzekwowania tych zobowiązań wobec państw na drodze prawnej. Ochrona konsumenta stała się przeszkodą w handlu, którą można było usunąć na drodze sądowej.

Za dużo konstytucji w traktatach

Grimm zwrócił uwagę, że traktaty unijne zyskały rangę taką, jak konstytucja w państwie, a to, co jest zapisane w konstytucji, "wyłączone jest z procesu politycznego". "To przesuwa punkt ciężkości z polityki do sądów. W UE decyzje o najwyższym politycznym znaczeniu zapadają w sposób niepolityczny" - mówi Grimm i dodaje, że posiadające demokratyczną legitymację instytucje nie tylko są z tego procesu wykluczone, ale w dodatku nie mogą w nim niczego zmienić. "UE jest nadmiernie skonstytucjonalizowana" - konkluduje prawnik.