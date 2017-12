Niemiecki korespondent nie szczędzi słów o Polsce. "Chętnie wyciąga rękę po brukselskie pieniądze"

Jeśli nic się nie zmieni - polski rząd nie obierze kursu praworządności - szkody poniesie cała Unia Europejska - uważa Bernd Riegert, korespondent Deutsche Welle w Brukseli. - Niestety wszystkim Kaczyńskim i Orbanom trzeba przypomnieć, że ich kraje w roku 2004 dobrowolnie pomogły w przezwyciężeniu podziału Europy, wchodząc w poczet UE - podkreśla.

Chodzi o zasadę

Przykręcić kurek

Co jest jednak zadziwiające w tej całej awanturze z Polską i Węgrami to to, że obydwa te kraje chętnie wyciągają rękę po brukselskie pieniądze, jednocześnie pogardzając tym systemem i postponując go, co kompletnie do siebie nie pasuje. Do tej pory wszelkie pogróżki pod ich adresem nic nie dały.