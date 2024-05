Niemiecki generał NATO ostrzega. "To zagrożenie może być wymierzone w Sojusz"

My, jako istoty ludzkie, zawsze mamy tendencję do negatywnego patrzenia na rozwój wydarzeń i - oczywiście - myślę, że ten proces mógłby przebiegać znacznie szybciej. Jeśli jednak spojrzeć wstecz na to, gdzie byliśmy dwa lata temu, to widać znaczący postęp, nie tylko w Niemczech, ale i w innych zachodnich demokracjach i wśród zachodnich sojuszników. A jeśli chodzi o Niemcy, to jako Niemiec z sercem do Europy i NATO, uważam, że Zeitenwende zdecydowanie stało się faktem. Nie tylko w sferze wojskowej, ale w całym społeczeństwie, w całym środowisku rządowym.