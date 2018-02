Niemiecki dziennikarz apeluje do rodaków: zostawmy Polaków w spokoju

"W Polsce istnieje tradycja antysemityzmu, jednak Niemcy nie powinni pouczać Polaków, ani prawić im morałów, lecz powinni poznać lepiej polską historię" - pisze komentator dziennika "Die Welt" Henryk Broder. Zachęca też Niemców, aby zajęli się swoimi sprawami.

Nawiązując do sporu o słowa premiera Morawieckiego o "żydowskich sprawcach", Broder zaznacza, że jego rodzice należeli do około 10 proc. polskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Przywołując wspomnienia swojej matki z obozu w Płaszowie, zwraca uwagę na naganne zachowanie części żydowskich policjantów, z których szczególnie jeden był "psychopatą znajdującym przyjemność w maltretowaniu więźniów”. Po wojnie polski sąd skazał go na karę śmierci.

"Sprawcy oferują swoim ofiarom miejsce w systemie, a ofiary przyjmują tę ofertę, ponieważ wydaje się ona być gwarancją przeżycia - złudną, ale jakby było lepszą niż śmierć w daremnym oporze" - tłumaczy Broder, zaznaczając, że na tych zasadach funkcjonuje każdy system terroru, "od SS do IS".

Wracają jeszcze raz do słów Morawieckiego z Monachium, Broder pisze, że są one "tak słuszne, jak twierdzenie, że zgwałcona kobieta uczestniczyła w gwałcie".

"Żydowscy kolaboranci nie byli sprawcami"

"Nie oznacza to, że stała się przez to 'sprawczynią'. To samo dotyczy żydowskich kapo i kolaborantów w systemie władzy III Rzeszy" - zastrzega publicysta. Jak zaznacza, dyskusję na ten temat można by w tym miejscu zakończyć, gdyby nie "coś nieprzyjemnego, czy wręcz obrzydliwego".