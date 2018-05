Niemiecka ZDF: rząd PiS odcina się co prawda od skrajnej prawicy, ale korzysta z jej ideologii

Organizacje skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne znajdują się w Polsce na marginesie życia politycznego, a jednak zatruwają społeczną atmosferę - ocenia niemiecka telewizja ZDF. Stacja wyemitowała reportaż na ten temat.

- Wrogość wobec islamu jest postawą typową dla wszystkich prawicowo-populistycznych partii w Europie. Granica między nimi, a radykalnymi nacjonalistami często ulega zatarciu. Przykładem jest Polska. Rządząca tam partia PiS co prawda dystansuje się od radykalno-prawicowych grup, lecz równocześnie wykorzystuje ich ideologię - powiedziała we wprowadzeniu do materiału o Polsce dziennikarka ZDF Antje Pieper.