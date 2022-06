Niemiecka prasa: Scholz powinien zawieźć Ukrainie broń

Harmonogram dostaw broni

Regionalna gazeta "Maerkische Oderzeitung" z Brandenburgii pisze, że zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie poddawano ocenie to, że Olaf Scholz w ostatnim czasie "latał wszędzie tylko nie na Ukrainę". "Teraz Olaf Scholz chce zapewne mieć wspólny występ z premierem Włoch i prezydentem Francji. To dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, co zepsuto w przeszłości. Można by było wysłać mocny sygnał w stronę Kremla, a równocześnie trzeźwo porozmawiać o tym, czego Ukraina może oczekiwać od UE, a UE od Ukrainy" – ocenia dziennik.