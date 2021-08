Niemiecka prasa o Polsce: "Finałowa rozgrywka Kaczyńskiego"

"W tym celu doprowadził do zaostrzenia polskiej ustawy medialnej, aby sparaliżować najważniejszego opozycyjnego nadawcę telewizyjnego, czyli TVN. Ponadto, kazał przygotować poważną reformę podatkową, "Polski Ład", która dałaby państwu większy dostęp do gospodarki - i więcej pieniędzy na finansowanie popularnej polityki społecznej PiS. Wreszcie, próbował załagodzić spór z Komisją Europejską o praworządność. (…) Reformy sądownictwa prawdopodobnie wrócą później do porządku obrad. Umiarkowany wicepremier Gowin nie chciał się do tego wszystkiego przyczyniać. (…) W efekcie Gowina się pozbyto" - wylicza dziennik.