Niemiecka prasa: Nord Stream to przygotowanie do wojny

Czego więc powinien obawiać się Putin?

W wydawanej w Halle "Mitteldeutsche Zeitung" czytamy: "Czego więc powinien obawiać się Putin? Co skłoni go do ustępstw? Jego żądania wobec NATO, w tym gwarancja, że Ukraina nie zostanie przyjęta do Sojuszu, są nie do spełnienia. Istnieją wprawdzie poważne powody polityczne, by rzeczywiście tego nie robić, ale NATO nie może działać z pominięciem Ukrainy, dając Rosji taką gwarancję. W końcu Zachodowi nie pozostanie nic innego, jak traktować Rosję z dotychczasową mieszaniną surowości i otwierania drzwi. Surowością będzie pozostawienie wojsk NATO w krajach bałtyckich i spójne stanowisko w kwestii sankcji gospodarczych. Polityka otwartych drzwi obejmuje rozmowy we wszystkich formatach".