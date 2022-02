Niemcy zmieniają front. "Setki gwoździ w wieku trumny ery Merkel"

Owym naddatkiem, który ogłosił Scholz jest również zapowiedź zwiększenia wydatków Niemiec na obronę. Osiągną one poziom 2 proc. PKB do 2024 r. Adam Traczyk uważa to za "przewrót kopernikański w niemieckim podejściu do polityki obrony i wojskowości". - Olaf Scholz wbił dzisiaj setki gwoździ w wieko trumny ery Angeli Merkel, stając się samodzielnym liderem - uważa Adam Traczyk.