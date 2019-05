Niemcy wzywają do założenia jarmułki. Protest przeciwko antysemityzmowi

Pełnomocnik rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein zaapelował, aby wszyscy Niemcy włożyli w sobotę jarmułki. To protest przeciwko rosnącemu antysemityzmowi w Niemczech. Wcześniej Klein ostrzegł mieszkających w Niemczech Żydów przed noszeniem tego nakrycia głowy.

W poniedziałek niemiecki "Bild" dołączył do gazety dodatek w formie kipy do wycięcia. Wezwał w ten sposób do solidarności z Żydami. To samo zrobiły dzienniki TAZ i Tagesspiegel.