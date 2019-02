Niemcy: Antysemityzm a błędnie statystyki. Powołano nowe centrum meldunkowe

Niemcy: Antysemityzm nie ma odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach kryminalnych. Sytuację ma zmienić nowe centrum meldunkowe.

Zdaniem krytyków oficjalne statystyki kryminalne nie odzwierciedlają prawdziwego wymiaru antysemityzmu , który miał miejsce w Niemczech . Jak podaje Interia zmienić ma to nowe centrum meldunkowe. Od lutego, w Berlinie rozpoczyna prace centrum monitorujące akty semityzmu na terenie całego kraju. Zgłaszane mają być wszelkie obelgi, niestosowne powiedzenia, groźby , a także akty przemocy. Każdy, kto stał się ofiarą albo był świadkiem antysemityzmu, może zgłosić przestępstwo do ogólnokrajowej placówki. Zadaniem federalnego ośrodka badawczo-informacyjnego ds. antysemityzmu RIAS jest uświadomienie prawdziwego wymiaru przestępstwa. Wiadomo, że zgłoszeń można dokonywać poprzez specjalny formularz online, pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Każdy zgłoszony przypadek ma zostać poddany dokładnej weryfikacji i jedynie te sprawdzone będą usuwane ze statystyk.

Niemcy – antysemityzm a błędne statystyki

Zdaniem grona specjalistów dane Policyjnej Statystyki Kryminalnej (PKS) nie są prawidłowe. Co więcej żydowskie stowarzyszenia wskazują na dużą liczbę przypadków antysemityzmu, które nie są karalne ani nawet uwzględnione w ogólnokrajowych statystyka. PKS wskazuje jasno, iż w 2017 roku odnotowano 1504 przestępstw o charakterze antysemickim, czyi o 2,5% więcej niż w roku ubiegłym. Szef resortu spraw wewnętrznych, Horst Seehofer, uważa, że po raz pierwszy ponownie wzrosły „importowane przestępstwa antysemickie”, chociaż ich stopień jest nieznaczny. Federalny ośrodek badawczo-informacyjny ds. antysemityzmu RIAS ma przyczynić się do zmniejszenia oporów społeczeństwa w zgłaszaniu przypadków podobnych przestępstw. Jego celem jest także zredukowanie liczby niezgłoszonych spraw i zwrócenie uwagi na skalę problem. Pełnomocnik rządu federalnego ds. antysemityzmu, Felix Klein, uznał, że dzięki podobnym działaniom uda się stworzyć swoisty „atlas antysemityzmu”. Dostarczy on informacji dotyczących tego, w jakiej formie przejawiają się przestępstwa w danej części Niemiec. Pomoże również opracować strategię walki z niepokojącym zjawiskiem. Zdaniem Kleina ważne jest uzyskanie możliwie dokładnego obrazu sprawców. Inne działania należy podjąć jeżeli na danym obszarze antysemityzm pochodzi z kręgów prawicowych, a inne jeżeli aktu dopuszczają się muzułmanie.