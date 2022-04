Niemcy wydalą pracowników rosyjskiej ambasady? Padają oskarżenia o szpiegostwo

Na wydalenie rosyjskich dyplomatów w ostatnich dniach zdecydowały się też Belgia, Holandia, Irlandia, Czechy i Słowacja. "W rządzie federalnym panuje niezgoda, co do sensu takich działań. Chociaż w kręgach służb specjalnych jasne jest, że Rosja utrzymuje w Berlinie dużą liczbę nieoficjalnych pracowników tajnych służb, to Federalna Służba Wywiadowcza i Urząd Ochrony Konstytucji są w stanie monitorować działalność tych pracowników" - podkreśla "Suddeutsche Zeitung".